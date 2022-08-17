Hit Fm聯播網舉辦線上「夏日談唱會」，邀請9m88在現場獻唱，宋柏緯也驚喜現身擔任談唱會的吉他手，9m88加碼跟「夏日談唱會」主持人「OH夜DJ」魏如萱合唱〈Have a Nice Day〉，在線觀看的歌迷紛紛留言敲碗兩人合作新歌。

魏如萱提到，上次9m88來電台宣傳是3年前發行首張專輯的時候，魏如萱依舊記得當時訪問重點在討論酸民，讓她印象深刻，魏如萱認為9m88對於負面評論已經有很成熟的想法。時隔三年發行第二張專輯魏如萱，聽完才發現這是9m88邁入30歲後的新專輯，也很訝異9m88「才」剛搭上3字頭列車，9m88說，到了30歲，心理層面跟體感都不一樣，心理上告訴自己是大人了，不能再用任性的方式去看待這世界，讓她體會最深的就是看待人情冷暖更有感觸，waa直呼：「我跟妳講，妳看不完，再過些日子，妳都會覺得這些冷暖根本沒有什麼！」

9m88新歌〈Friend Zone〉非常直白地述說著「不想要只做你的朋友，只想跟你在一起！」waa問9m88寫完這首歌，後來有在一起嗎？9m88笑說，沒有這件事，這首歌是用靈感想像創作出來的，但確實歌曲心境跟她很像，她是可以主動跟人告白的類型，如果是她喜歡的對象，她會主動出擊。

魏如萱提到，通常女生主動告白，男生是不是會嚇到？9m88坦言：「對，所以通常都會失敗！主動告白成功機率大概20％。」waa也問宋柏緯被女生主動告白會嚇到嗎？還是一直以來宋柏緯都是被倒追的人？宋柏緯表示，很少人會跟他主動告白，不過有主動告白的都讓他印象深刻。waa說：「怎麼可能很少人跟你告白？」宋柏緯幽默說到，可能他都很少去學校上課，9m88笑說，「這樣抽屜不就都塞滿情書？」