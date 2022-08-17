對於民進黨新北市參選人林佳龍自比已故的紀錄片導演齊柏林，稱自己也是從空中俯瞰，用跨域治理看大台北首都圈，結果引來侯家軍的新北市議員參選人吳訓孝譏諷他「連新北29區都沒走完，還敢自比齊導」；對此林佳龍指出，自己早就把新北29區走透透了。

林家龍表示，齊柏林是自己以前在交通部高公局的同事，當時也用齊柏林的視角，用無人機跟直升機拍了很多有關於台灣的觀光影片。

他還說，事實上，自己在當交通部長的時候，新北市29區早已經走透透很多次，過去包括像觀光以及建設在內，比如淡江大橋、基隆捷運汐東線以及林口交流道的改善，甚至還跟新北市長侯友宜一起走過淡蘭古道，「單單過去針對新北市29區的臉書貼文，就發文過好幾次了」。

林佳龍指出，自己就生活在大台北，新北就是新故鄉，有很多來自各地的人來這裡打拚，相信自己對於新北的了解，與侯友宜相比是有過之而無不及。

他強調，所以這些小雞去訴諸這種口水仗，不去做政見、政策的討論，倒不如安排自己跟侯兩人辯論，「我已經等很久了，他也逃避不了」，因為不斷的迴避，選民都會發現65歲長輩的假牙補助、社會住宅以及運動局等議題，侯友宜都是反對的，所以我們的支持者會愈來愈多，雙方的民調也大幅拉近，已對藍營構成壓力，所以對方才會用口水戰的方式，「我們不會受他們的影響」。