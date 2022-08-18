高雄一名王姓男子去年6月在左營高鐵站附近，遇見一名智能障礙的女子小花（化名），王男竟心起邪念把小花載往公園猥褻。橋頭地院審結，依乘機猥褻罪，累犯，處王男6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，王男去年6月晚間騎機車行經左營高鐵站附近一處量販店，巧遇剛結束購物要返家的小花，王男見小花隻身一人便上前對話，發現小花為智能障礙人士，便突然動起歪腦筋，將小花載往附近的公園女廁，趁機摸小花的胸部與下體，直到小花返家告訴母親後，全案才曝光。

王男接受偵訊時坦承犯行，檢方以小花指述、監視器翻拍畫面、現場照片與驗傷診斷書等證據，認定王男的行為已涉及妨害性自主罪，依法將其提起公訴。

橋頭地院法官認為，王男明知小花為智能障礙人士，並無法自主抗拒他人的行為，卻仍對其猥褻，考量王男認罪，於法庭上向家屬致歉獲得諒解等情形，依乘機猥褻罪，累犯，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。