立委賴惠員感謝法官給予自省機會，也感謝當事人願和解。（摘自賴惠員臉書）

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭背後有「中共操盤」，陳控賴誹謗與違反公職人員選罷法，台南地院一審判4月，褫奪公權1年，案子上訴二審，台南高分院今撤銷一審原判決，改判賴惠員無罪，賴惠員得知判決結果，除感謝法官給予自省機會，也感謝當事人願意和解。

賴惠員對於判決結果表達感謝。她說，因為個人司法案件問題，造成社會紛擾深感抱歉，她身為民意代表及政治工作者，尊重司法判決，也謝謝法官給她自省的機會，也感謝當事人理解事實原委及完成和解。

檢方指出，賴惠員於2019年3月8日在電視發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚、很清楚！當然是中共！」等言論，陳筱諭提告，台南地檢署依涉嫌違反選罷法起訴賴惠員。

一審認為，賴惠員於公開播出節目影射陳的選舉是受中共操控，又未能提出已盡查證義務的證據，賴惠員所辯難予採信，因事證明確，賴的違反選罷法犯行堪以認定，一審依法論科。全案上訴二審，台南高分院今天撤銷一審原判決，改判賴惠員無罪。