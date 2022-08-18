寸土寸金的台北市，有男子拍下1棟「看起來老舊」的2層樓民宅坐落在天母地區，然而，該建築物外觀疑似年久失修，外牆看起來斑駁，還有不少攀藤纏繞，且圍牆內四周也有些許雜草，但男子稱「應該價值非凡吧？」；網友一見照片表示「這間最少2億以上」、「小天母區，榮華富貴段」。

一名男子在臉書社團「靠北天母幫」發文，並上傳2張照片，從照片中可見，有1棟2層樓民宅矗立在天母精華地段，並且四周都是大樓住宅林立，由於該2層樓民宅外表破舊，並且建築物旁有不少攀藤纏繞，用外牆圍起來的四周，也有些雜草叢生；因此原PO也在貼文寫下「這棟房子看起來老舊，年久失修，但是應該價值非凡吧？」。

男子拍下天母有棟2層樓民宅，但該名宅外觀老舊他驚「價值非凡？」，網友表示少2億。（翻攝自臉書靠北天母幫）

貼文一出，網友紛紛留言表示「應該有故事」、「這棟的主人似乎在國外，不過偶爾還是會請人來修樹」、「地段貴啊！不在於建築物老舊」、「天母還蠻多這種神奇的屋子」、「房子不值錢，值錢的是土地啊」、「小天母區，榮華富貴段」、「我們的眼睛一定有問題，這棟明明是天母的陶朱隱園啊」、「這間最少2億以上」。