中市黃姓遊民去年8月間闖進1處民宅，發現1女在地下室房間睡覺，竟起淫念自脫掉衣、褲靠近，她驚醒手推腳踢不斷反抗，還是慘遭性侵，雙方還拉扯扭打約10分鐘。事後，女子假借上廁所才逃離求救，黃男從後門逃逸，還搭車南下逃亡，警方獲報後循線在高雄市1處公園女廁逮到他，法官依侵入住宅強制性交罪判7年6月，可上訴。

有多次竊盜前科的黃男，在2019年行竊被判1年2月確定，他入監執行至2020年11月假釋出獄，成為遊民，在去年8月13日中午12時20分闖入1處民宅，摸進地下室發現1女子在夾層房間睡覺，竟起淫念自己脫掉衣褲，僅穿內褲靠近，女子受到驚動嚇醒反抗，還是慘遭性侵得逞，雙方不斷拉扯、扭打約10分鐘。

事後，女子遭毆打受傷，假借要上廁所，上樓逃離求救，黃男則趁隙從後門逃離，當天立即搭車南下，逃避查緝。

警方獲報到場，採集到黃男的指紋及鞋印，警方持拘票循線在隔天凌晨於高雄市1處公園女廁內將他拘提到案。

法官以黃男居無定所以遊民生活，侵入民宅強制性侵女子，嚴重侵害身心健康，雖然犯後認罪，但尚未與被害人和解、賠償，依妨害性自主罪判刑7年6月。

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