大陸外交部19日消息，中國國務委員兼外長王毅18日視訊主持中國與非洲合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議。對於去年11月論壇部長級會議中國國家主席習近平宣布，啟動中國對非合作「九項工程」。王毅稱中方言出必行，穩步落實中，強調中國推進對非合作完全是從非方需要出發，不謀求勢力範圍，不搞地緣政治爭奪，沒有任何私利。中方願通過中非合作，提升非洲國家的自主發展能力，讓非洲人民過上更好的生活。

王毅表示，中方在中非合作論壇第八屆部長級會議上做出的承諾都在克服困難干擾，穩步落實當中。半年多來，中方向非洲金融機構提供100億美元授信額度已落實超過30億美元，向非洲重點專案貸款近25億美元；中方向非洲提供100億美元貿易融資額度已安排超過20億美元，7個月內自非洲進口商品總額達706億美元。

今年以來，中非已同非洲12國就98％輸華產品零關稅簽署換文。中國企業對非投資新增21.7億美元。中方將通過國際貨幣基金(IMF)「減貧與增長信託」、「韌性和可持續性信託」管道向非洲轉借100億美元特別提款權，並推動IMF將中方資金定向用於非洲方向。中非合作論壇第八屆部長級會議以來，又建成了塞內加爾方久尼大橋、肯亞機場快速路、喀麥隆克裡比—羅拉貝高速公路、埃及「齋月十日城」市郊鐵路等一大批重大專案，有力助推非洲工業化進程。