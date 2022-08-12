大陸外交部網站12日消息，中國國務委員兼外長王毅表示，中國與東協國家作為全面戰略夥伴，經過20年協調磨合，完全有能力、有信心、有智慧處理好南海問題。中方願同東協國家一道，堅定維護《南海各方行為宣言》原則、加快推進「南海行為準則」磋商、打造「準則」成為《宣言》的升級版，深化海上對話合作，牢牢把握妥善處理南海問題的正確方向，將南海打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅最近連日出席東亞合作系列外長會，訪問柬埔寨、孟加拉和蒙古國，並在山東青島接待韓國外長樸振、尼泊爾外長卡德加訪華後，11日以「激濁揚清、團結協作、共維和平、共促發展」為題，接受大陸央媒採訪。

王毅指出，今年是中國東協全面戰略夥伴關係開局之年，日前東亞合作系列外長會議，最大成果是全面落實中國—東協建立對話關係30周年紀念峰會共識；最大共識是各方同意秉持發展優先理念，共用發展機遇，對接發展戰略，打造發展典範；最大亮點是鮮明支持以東協為中心的區域合作架構。

在東協同中日韓外長會上，各方認為10＋3機制啟動25年來，對地區經濟一體化發揮了重要作用，一致同意實施好《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。中方提出支持10＋3應急醫療物資儲備中心等具體舉措。

在東亞峰會和東協地區論壇兩個更大範圍的外長會上，中方倡議東亞峰會發表關於能源合作的領導人聲明，應對能源挑戰。東協地區論壇外長會發表了中方倡議的關於重申維護東南亞無核武器區的聲明，核心是支持地區國家防擴散努力。

王毅稱，今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，2002年，中國和東協各國在柬埔寨簽署《宣言》，20年後各國外長重聚金邊，認為《宣言》為維護南海和平穩定、確保航行自由安全發揮了關鍵作用，增進了中國東協政治互信，促進了涉海對話合作。

王毅強調，中國和東協各國一致同意舉行《宣言》簽署20周年紀念活動；一致讚賞恢復「南海行為準則」線下磋商，爭取年內取得新的成果；一致同意將「準則」打造為《宣言》的升級版，確保「準則」有效、富有實質內容、符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，為管控分歧、推進合作及南海共同治理提供更有力規則保障。