落實防疫政策。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣12日新增652例COVID-19本土確診案例，分別為307名男性和345名女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下141位、65歲以上41位，確診者集中在18至64歲青壯年為主，約占67％。統計至8月11日為止，新竹縣今年累計確診人數12萬5471人。

新增652例地區分布為竹北市302例、東鎮鎮109例、湖口鄉56例、新豐鄉48例、新埔鎮52例、關西鎮22例、芎林鄉20例、橫山鄉6例、寶山鄉16例、北埔鄉4、峨眉鄉3例、尖石鄉7例、五峰鄉7例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離820人、居家照護列管人數2392人。

竹縣衛生局提醒，滿6個月至5歲嬰幼兒接種的莫德納疫苗屬mRNA疫苗，接種劑量為0.25毫克，接種後4至8周再打第2劑即為完整接種。兒童只要接種至少1劑疫苗，即可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。本周社區接種站將於周六上午9時至11時30分，由新仁醫院團隊在竹北市中興里集會所服務，提供5-11歲兒童1、2劑BNT疫苗及滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗各200名，現場也開放部分隨到隨打名額。

新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次COVID-19疫苗接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。衛生局再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。