連坐墊、音響螢幕等都不放過。（洪靖宜攝）

監視器拍下犯案過程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一心路上一間美髮店前停放的白色自小客車，半個月就遭人連續3次噴漆、毀損，雖然監視器拍下過程，但令老闆無奈的是他根本不認識砸車嫌犯，經查該男疑似追求店家前女員工不成，才轉向找店家洩憤。

監視器拍下，19日上午近6時許，身穿外送衣的男子騎著車到美髮店家門口後，先拿著鐵棍朝著監視器揮了幾下，恐嚇意味濃厚，接著他將蓋車布掀開後，持棍狠砸已經遍體麟傷的白色自小客車，他毫不留情，將後照鏡、擋風玻璃，甚至內裝全都破壞，但這還不夠，原本已經騎車離開的他，過沒幾秒又返回，拿出噴漆，朝著坐墊、音響等處全噴上漆，最後才肯騎車離開。

但其實這不是他第一次來破壞車輛，早在8月10、14日，這名38歲劉姓男子就曾到過美髮店來砸車和噴漆，行徑相當誇張，而且他都選在清晨店家未開店時來犯案，老闆不堪其擾，19日清晨又發現車輛被砸，再度到派出所報案。

美髮店老闆今出面受訪，他無奈說半個月車子就被毀損3次，報案都抓不到人，直呼：「實在困擾！」，尤其是附近住戶也因此感到恐懼，只盼警方趕快找到人，第2次遭砸維修費就要近10萬，加上這次，老闆嘆：「可能要換新車了！」

但令老闆更無奈的是，他根本不認識對方，該名劉姓嫌案疑似過去因賣早餐而認識該店的女前員工，但對方只把他當朋友，追求不成還不斷傳訊息騷擾，就算她已經離職3年多也不放過人家，這次疑似是因為被封鎖，找不到人，劉嫌才來老東家砸車洩憤。

轄區前鎮分局警方表示，日前事件發生後已經通知劉男到案，但他拒絕到案說明，還將說明書撕毀，堅決不到案說明，不過這次他第3度破壞車輛，警方依毀損罪報請檢察官核發拘票，聲請相關強制處分。19日中午他到案說明，但情緒失控，在家屬同意下，先強制就醫。