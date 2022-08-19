根據《網路溫度計》預測，新北市長侯友宜以55.3％當選率，勝過對手民進黨參選人林佳龍的44.7％。林佳龍今（19）日表示，目前是差距已在拉近的趨勢，最後會是五五波的選舉，但選舉的結果沒人能夠預測，只有開票的時候才知道結果。

林佳龍說，他和侯市長從還未正式徵召提名時是二八比，提名之後從三七開始，到現在是四六的選盤，從情勢可以看出，我們支持者的熱情有出來，相信在最後100天的衝刺，會形成五五波的選舉。

林佳龍指出，過去開票的結果，輸贏都在10％以內，甚至游錫堃院長在2014年只小輸朱立倫2萬4000票，蔡英文總統也曾得到高達100萬票，蘇貞昌院長在選時因涉及大環境影響，但這些因素在這次選舉已改善，相信回到選舉的本質「選賢與能」，新北市民會選擇有國際觀、有都市計畫、能發展產業、照顧年輕人，有活力和創意的市長。

林佳龍表示，其實選舉只有開票的時候才知道結果，球是圓的，沒人能預測選舉結果，台灣的選舉千變萬化，我們秉持勝不驕、敗不餒的運動家精神，全力以赴爭取勝利，也尊敬對手，讓人民來作裁判。