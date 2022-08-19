國民黨基隆市長參選人謝國樑今(19日)在臉書正式宣布，成立基隆市政諮詢委員會，而首批市政諮詢委員有11位，並邀請行政院前院長江宜樺擔任主任委員，還有多位專家，一起共創美好基隆。

謝國樑分享，在過去兩三年中，持續與各方專家交流並聽取意見，針對基隆各方面發展已推出多項政見主張，包含青年、海洋、醫療、交通、環境、產業及都市計畫等各面向，未來的市政規劃必須交由專業的團隊與專家評估，也期盼與市政諮詢委員共創美好基隆。而江院長有豐富的行政資歷、道地基隆人，當年「基隆軍港西遷定案」也是在他任內完成的，對基隆的政策與未來，不但有深度更有在地情感；而在將基隆打造為亞洲最有愛的城市的路上，也特別邀請到社團法人台灣生命教育學會「病人自主研究中心」執行長楊玉欣擔任副主任委員，指導委員由中華民國三三企業交流會理事長林伯豐擔任，勢必能為基隆招商引資產業改善帶來助益；另外，市政推動當然要有議會全力支持，林沛祥副議長代表出席，期盼未來透過與具豐富經歷的指標人物合作共同將基隆打造為理想城市。

不只如此，謝國樑考慮到基隆首要必須改善的課題，邀請的首批市政諮詢委員，包含前交通部部長葉匡時、前國發會副主委黃萬翔、前環保署署長兼逢甲大學講座教授魏國彥、前環保署長、海洋大學教授的邱文彥、前食藥局局長兼陽明交通大學藥物科學院院長康照洲、政治大學地政系主任孫振義、東元電機董事、立法院顧問周守訓、海洋委員會國際青年諮詢委員兼海洋大學學生會前會長張以承，將各自擔任交通、都市計劃、海洋、環境、醫療、產業及青年等各面向專業領域諮詢委員，後續也會針對其他面向陸續邀請更多專家一同交流。

除了有強大的前輩作為後盾，謝國樑表示，也會融入新世代戰力，獲取年輕世代意見，最重要的是，他也將會持續吸取市民朋友的建議，聆聽第一線最真切的聲音，進而提升全體基隆市民生活環境與品質，為下一代找答案，也為基隆闖出另一片美麗的天！