陳勢安化身工作人員結果被識破。（東森綜合台提供）

歌手陳勢安日前上黃子佼、Lulu主持的東森《婚禮歌手》再度為新人獻唱，這也是他首度從頭到尾全程參與所有婚禮環節的一次。除了陳勢安以外，新郎的好友陳零九也驚喜登場，整場婚宴星光熠熠，氣氛非常熱鬧。

節目中，黃子佼為了不讓陳勢安被新人發現，但仍保有驚喜的感覺，安排他近距離為新人別麥克風、偽裝成Boom桿手，一切看似順利完成任務。殊不知，新人早已心生懷疑，最後直接點出「工作人員不太可能戴有牌子的耳環」、「辨識度超高的口音」這2個關鍵點，被Lulu讚：「你真的是細節王！」但黃子佼不滿吐槽：「那你覺得這樣破我們的哏，好玩嗎？」

婚禮當天，還驚喜發現新郎的老友陳零九現身祝福，他唱出新郎的心聲〈愛你愛到變成一首歌〉，幽默的陳零九一登場還開玩笑自稱是女方的前男友。問及感情穩定的陳零九是否想婚，他笑回：「我可能登記就好，我覺得（婚禮）好麻煩。」讓黃子佼吃驚說：「這麼隨便啊？」陳零九笑回：「怎麼突然好像變成被逼婚的現場？」黃子佼立刻作勢帶著他直接在飯店現場預訂婚宴時間，場面超爆笑。該集將於20日晚8點在東森綜合台播出。