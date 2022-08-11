女星日前和老公周杰倫及小孩至澳洲，昨(11)日出席Burberry 「LOLA精彩世界」精彩展售空間開幕活動時，透露自己火速恢復火辣身材的方法，出席活動隔日便生日的她，表示今年生日要低調過，並曝光老公周杰倫年底即將要開演唱會的新動態。

昆凌難得叛逆，以印有Burberry 經典圖騰的薄紗連身衣、蘇格蘭裙搭配限量小型亮片絎縫羔羊皮 Lola 包，11萬5000元。 （吳松翰攝）

此次參與活動昆凌以貼身透明薄紗衣展現好身材，活動隔日就是生日的她，表示今年生日要低調過，不過她也吐槽周杰倫不擅長驚喜，「其實（驚喜）容易被發現的，所以快生日的時候我都不敢亂翻，怕發現不能發現的。」所以她今晚也打算挑選自己的生日禮物，此次看上的包身上有小型亮片組成的黑色羔羊皮 Lola 包 ，她表示「這款包低調但是在拍攝時，又可以很閃亮，十分適合現代人。」

曾之喬近期穿搭、工作求「促咪」，今日以黑色無肩帶連身褲搭配鍍金黑色皮革腰帶 ，搭配絎縫皮革小型 Lola 包 6萬9000元。 （吳松翰攝）

至於日前於紐西蘭休息、調整自己生活、工作步調的曾之喬，則表示「最近只有漂亮對我來說，不夠了，還是需要一點「促咪」。」此次現身以無肩帶連身褲搭配黑色皮革腰帶，腰帶上的鏡面設計讓他十分喜歡，在休息室中拍了不少照片，「其實，我心中經典的包款我都已經有收藏了，所以近期要收就要收特別的。」而她鎖定的目標是飾有品牌標誌性格紋的亮片Lola包，不過此次Burberry於Bellavita寶麗廣塲打造「LOLA精彩世界」現時展售空間中，展示多種品牌標誌性的LOLA包，其中還有兩款限量版 LOLA 包款，品牌粉絲不能錯過。

Burberry限量版 小型亮片絎縫羔羊皮 Lola 包 酒紅色，11萬5000元。（Burberry提供）