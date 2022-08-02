盧廣仲（左起）近期展開「春季巡迴」環島演出，妹妹、外甥女及家人日前特地驚喜探班。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲近期舉辦春季巡迴，開心跟粉絲互動。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲6度攻蛋，將12月3日於台北小巨蛋開唱，而且一天兩場，從早唱到晚，打造全新「勵志的早晨 勵志的夜晚」演唱會。他近期正忙春季巡迴演出，赴恆春開唱，再次感受南部豔陽熱情，當天還見到他的外甥女驚喜現身，身為「曬舅魔人」的他，滿臉笑意藏不住。

他接連在台北、台東及台中開唱，日前在恆春挑戰翻唱洪榮宏〈望月想愛人〉，由於演出小場地人數有限，他特別走到觀眾席草皮區近距離彈唱，現場瞬間升級成超級搖滾區，他還稱讚買到票的人都是金手指外掛等級，這次以一人編制呈現歌曲最簡單的模樣，「很久沒有環島舉辦專場，這次有些地區特別選在小場地，只有我一個人彈吉他，很像遇見剛出道的我」，他所屬經紀公司也釋出出道14年歷程影片，歌迷當場被逼哭，激動說：「看完影片一直流淚是正常的嗎？」

他小巨蛋門票日前搶先開放給會員優先購票，因為同時間湧入過多人，一度造成網站當機，還好順利搶修成功火速完售，他熱情說，「感謝各位搶票金手指，不管是早場還是晚場，都歡迎來給我們的生命注入勵志高能」，盧廣仲「勵志的早晨 勵志的夜晚」小巨蛋演唱會門票3日中午12點全面啟售，購票請洽添翼官網。