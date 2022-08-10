2005年上映的電影《頭文字D》，不僅叫好又叫座，至今仍是不少影迷心中的經典，而當時女主角由日本女星鈴木杏擔綱，她不僅和周杰倫、陳冠希有滿滿對手戲，初戀般的清純美貌，更是讓人印象深刻，如今17年過去，鈴木杏模樣和過去有極大轉變。

鈴木杏18歲時，演出《頭文字D》並擔綱女主角，飾演周杰倫的女朋友「茂木夏樹」，水汪汪的大眼和甜美臉蛋，再穿上水手制服，清純感爆棚，讓她成為不少人心目中的女神，而她在電影中被周杰倫、陳冠希追求，和兩人都有不少對手戲，讓她受到關注，更曾和周杰倫和陳冠希傳過緋聞。

鈴木杏在《頭文字D》飾演周杰倫女朋友。(圖／本報系資料照)

現35歲的鈴木杏，改走文青個性路線。(圖／取自鈴木杏IG)

之後鈴木杏回到日本發展，雖然也接演不少戲劇和電影作品，但都沒能再達到演藝事業高峰，不過她仍持續在演藝圈闖蕩，走出個人風格，並朝藝術界發展，從她社群可看到，她近年來創作不少畫作，還開設個人畫展。

她也把一頭及肩長髮剪掉，以帥氣俐落的極短髮示人，現35歲的她保養得宜，一改清純甜美風格，改走文青個性風格，也走出自己的一片天。鈴木杏10歲時就出演推理劇《金田一少年事件簿特別版》，精湛演技讓她獲得不少獎項，更被視為日本演藝界的潛力新星。