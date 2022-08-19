疫情導致大眾整體步調減慢不少，讓不少人開始思考、內省，今年夏姿SHIATZY CHEN早秋系列將這樣的想法作為靈感，以「凝望」為題將服裝作為回復社會現象的的答覆。本季整體服裝、色調不過度張揚，延續品牌擅長融合東西方元素的手法，回歸品牌初衷。

本季邀請知名攝影師陳詠華合作，將本季服裝化為三章節，首章以毛呢、蕾絲、雪紡紗等高級面料為主，結合經典剪裁，述說在時代大變動下依然高雅的女性形象;第二段則是品牌最擅長的東西方元素，將水墨畫運用於塔夫綢緞、透膚的烏干紗上，並運用硬挺的金屬紗線開版緹花搭配柔軟面料的蕾絲與雪紡紗，呈現剛柔並濟的視覺效果。最後一段則以紅、綠、黑等強烈色彩，在服裝廓形方面則多以襯衫、連帽衫、短裙等，營造更年輕的氣息。

夏姿陳SHIATZY CHEN早秋系列。（夏姿陳SHIATZY CHEN提供）

男裝方面本季則延續第三段的「混搭」風格，運用色彩、輪廓、材質與混搭以及長短單品對比打造亮點，如長版襯衫與長版大衣的組合、短版背心與及踝長衫的搭配，為直筒的男裝輪廓帶出不同的搭配性。

夏姿陳SHIATZY CHEN手工刺繡鋪棉背心&寬版錐形九分褲，店洽。（夏姿陳SHIATZY CHEN提供）