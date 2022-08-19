「金手指趨勢論壇 」第二場於8月18日圓滿舉辦，本次論壇以「數位創意新趨勢-私域流量+行銷5.0+智能生態」為題於兩岸線上舉行。大會執行長林淑黛表示: 趨勢指出，元宇宙是創意人的天堂。今年，金手指獎以「我們正在吹宇宙風」爲主題，鼓勵創新創意，第二場活動特別邀請到主持人聖火傳媒合夥人兼總裁吳孝明先生。演講者包括小米集團互聯網業務部-商業營銷品牌部-創意中心總經理姚磊、台灣邁肯行銷傳播集團董事長暨執行長張浩、以及見實科技創始人兼CEO 徐志斌。兩個半小時的論壇，吸引700多人於線上及直播平臺觀看。

姚磊演講主題圍繞在AIoT也就是智能物聯的行業趨勢。他提到，現在萬物皆媒介的時代已經開啟，人工智慧與物聯網的協同應用十分重要。小米科技生態已經發展得十分成熟，透過AIoT行銷手法，做到「在對的場合，向對的人，提供對方需要的服務」。小米透過小愛同學連接家中各項智能設備，並與各大品牌共同產出許多精彩案例，包括「美林×小米AIoT,用AI守護 美 一秒」、「冠能×小米AIoT,一碗科技飯」、「美汁源×小米AIoT, 美好佐餐全天候」等。

小米智慧營銷案例分享。(圖/主辦單位提供)

張志浩圍繞Marketing 5.0的行銷趨勢展開演講。首先他介紹了行銷策略的八大方法，包括透過KOL的宣傳、建立企業自己的生態圈、將業務轉向數位、新工作型態、新技能以及體驗式電子商務…跟客戶建立更緊密的關係等。在Marketing 5.0的行銷趨勢中，躼有的策略都要透過客戶的大數據分析結果作為基礎，才能結合不同的領域、場景、技術以達到客戶的需求。他認為，企業在營銷的策略轉換上要夠迅速，才能跟上最新的技術發展,才有競爭力。

Marketing 5.0行銷策略。(圖/主辦單位提供)

見實科技創始人兼CEO徐志斌提出私域流量對企業在行銷策略上的影響。當企業將散於各處的客戶拉進私域流量後，所帶來的利益和流量能達到原本的1.5至3倍 。他 表示,在2021年底為止,中國在經營私域的企業已達到一千多萬家。現在的營銷模式也從管道、平臺購買曝光率轉換到直接和用戶面對面接觸，而未來的經營重點也從用戶增長轉移到用戶留存上。在私域構建和優化尺度上，企業在思考和用戶的關係、溝通頻率以及體驗上,需要有全新的模式。

2021年私域進度發展圖。(圖/主辦單位提供)

論壇中，講師們對於行銷方法都有自己的見解，但一致認爲,無論科技發展多麽地迅速，行銷最終還是要回到本質，也就是瞭解客戶所追求、消費者需要的是什麽。

第23屆金手指獎報名至2022年9月20日截止，10月至11月份舉辦兩階段評審會議，11-12月舉辦頒獎典禮。詳細參賽辦法與時間表請參閱金手指官網。(資料來源／林采菁)