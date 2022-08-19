8月12日三民二分局接獲通報，成功阻止一對情侶檔去柬埔寨。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市警察局製作圖卡宣傳，呼籲民眾勿受騙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

近期柬埔寨詐騙事件引起社會不安，高雄市長陳其邁18日主持第3次高雄市治安會報，特別指定由高雄市警察局針對防制作為提出專案報告，陳其邁會中指示，如何全力防阻、阻斷源頭至關重要。高雄市刑事警察大隊全國首創「靖柬專案」，通過預防、偵查雙軌並行，來全力防阻柬埔寨詐騙再次發生。

高雄刑大表示，「靖柬專案」統合所屬17個分局及相關單位執行本項工作，發揮整體打擊、預防犯罪力量，在案件偵辦部分由大隊專案組整合分析案件情資並報請由高雄地檢署檢察官專責指揮偵辦，以具體打擊犯罪集團在台不法份子並溯源其幕後組織。

「靖柬專案」小組主要分為3個面向，負責東南亞人口詐騙相關立案、偵查相關案情、預防宣導詐騙發生。藉由「靖柬專案」小組，發揮整體打擊、預防相關犯罪力量。

舉例來說，若高雄市民遇到類似柬埔寨詐騙手法，可以向派出所報案，派出所報案同時再通報給靖柬專案小組立案窗口，由窗口來分析案情，指派偵查或者預防小組進行偵辦。

高市警局為徹底阻斷犯罪集團透過臉書、社群軟體以假求職、打工、旅遊、借貸等詐騙方式誘騙至柬埔寨，除派員關懷查訪前往柬埔寨尚未返國本市居民外，並向家屬了解其親屬在柬埔寨工作、生活情形，提醒家屬如察覺或接受在境外家屬有求援狀況應立即向警方報案。

在宣導部分，市警局由刑大統合各分局及相關單位透過IG、FB等社群平台、以及LINE、Telgram等常用社交軟體、友善通報網及在高鐵、捷運站、車站透過大聲公廣播等各式管道，揭示不法集團常用手法與新聞案例並透過詐騙集團常用的偏門工作、偏門聚財之類網路社群網頁貼文，以強化全民防制意識，提醒國人避免受騙，近期三民二分局及新興分局也有攔阻民眾遭詐騙至柬埔寨工作的成功案例。

陳其邁也要求警察局、新聞局、青年局、勞工局、民政局等跨局處加強宣導，尤其透過民政的區、里、鄰系統深入社區，務必讓民眾了解犯罪集團手法勿受騙，推動行政院會指示四大面向積極處理，「預防」、「勸阻」、「救援」、「究辦」，並持續宣導、勸阻國人受騙出國同時請警察局落實對受害者逐案管制偵查溯源、阻斷源頭，對於受害民眾及家屬部分責由民政局持續關懷，適時提供協助。