演員李沐在懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，獨自上凶宅翻垃圾找證物，嚇壞觀眾，好奇是否檢察事務官有需要這麼拚。李沐也親上火線說明是真的，勤跑勤做才能「腳下出正義」。

飾演檢察事務官的李沐，在劇中要到處追查，還被人砸破頭倒在路上，讓不少觀眾好奇是否有需要這麼拚。李沐特別透過劇組分享，自己不只一次跟台中地檢署的檢察事務官請教、確認工作內容，「檢察事務官就是要到處跑，因為腳下出正義」。

李沐解釋：「一般人以為檢察官才要出門辦案，但其實很多實務性工作，比如我在劇中整理發票，去命案現場勘查找跡證，去找相關人談話，甚至執行扣押，這些能使案件找到突破口的事都由檢察事務官處理。」

她還上網找出「司法特考」資料佐證，「檢察事務官屬偵查實務組，是檢察官的左右手，實施搜查、扣押，勘驗、拘提。協助檢察官釐清案件，是具有高度正義感的工作」，讓李沐笑言自己在劇裡不要命地到處辦案，是「剛好而已」。

這樣的認真精神，也讓導演廖士涵相當讚賞，甚至拿目前柬埔寨人口販賣案舉例，「就該由穆青（角色名）這樣熱血的檢察事務官來辦案，把人蛇集團都揪出來」。

有趣的是，李沐為了拿到這個角色也動了點小心思，刻意打扮單調，跟妹妹借了素色套裝去見導演，「我從來沒穿過這類上班族套裝」。沒辦公桌上班經驗的她，還刻意蹲點咖啡廳觀察上班族姿態。（編輯：張芷瑄）1110819