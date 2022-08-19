宜蘭縣政府從2019年起推動老屋活化，今年度的老屋新生命，首波媒合蘇澳阿里史冷泉旁的老屋「阿里史嬸婆家」，未來將展售在地特產，成為文史、產業等議題探討的基地。

縣府建設處指出，去年以「壯圍老屋新生命」示範計畫，讓壯圍古亭何興雜貨店及新麗蘭美髮兩棟老屋開幕，精彩變身為遠近馳名的美味蛋糕店「藏甜手作坊 Hidden Dessert」，以及結合有機農產、環境守護與藝術創作的特色空間「木予田商行」，成為公私協力老屋新生的典範。

今年縣府將老屋活化的觸角延伸到其他鄉鎮，位於蘇澳阿里史冷泉旁、被稱作「阿里史嬸婆家」的老屋，屋齡達76年，但閒置已有30年，經評選「偶而會有限公司─『美得冒泡：多棲實驗合作社』」進駐，屋主也盼能藉此給老屋新生命。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣的老屋活化在壯圍已經做得很好，感謝蘇澳的屋主張先生，提供那麼好的地方讓年輕朋友能夠返鄉服務；年輕人有新思維、新想法、新看法，注入年輕人的活水，有助於地方進步繁榮，希望透過產官學合作，讓地方得以蓬勃發展。