宜蘭縣蘇澳鎮的「阿里史冷泉」昨晚11時許，在大眾池入口處側邊，遭到一群慶生的青少年蓄意破壞，滿地的麵粉、雞蛋、奶油等，髒亂不堪、慘不忍睹。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮的「阿里史冷泉」昨晚11時許，在大眾池入口處側邊，遭到一群慶生的青少年蓄意破壞，滿地的麵粉、雞蛋、奶油等，髒亂不堪、慘不忍睹。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮的「阿里史冷泉」昨晚11時許，在大眾池入口處側邊，遭到一群慶生的青少年蓄意破壞，滿地的麵粉、雞蛋、奶油等，髒亂不堪、慘不忍睹；當地居民傻眼PO上網，「有夠沒公德心，世界第一奇泉」；蘇澳鎮公所一早便派人清理乾淨，鎮長李明哲呼籲，別因一己之私，破壞優質的觀光場域。

據了解，昨（1日）晚間11時許，阿里史冷泉大眾池入口處，遭到一群青少年慶生砸派胡搞，蓄意破壞環境、造成髒亂，滿地的麵粉、雞蛋、奶油等，場面慘不忍睹，案發當下還因慶生喧嘩聲過大，驚動巡邏警察到場關切。

蘇澳鎮公所表示，嚴厲譴責此行為！阿里史冷泉為蘇澳珍貴的觀光資源，3月28日才整修重新啟用，吸引數以萬計的遊客慕名而來，公所投注心力經營、不容破壞，需要大家一同維護愛惜；公所已於今早清理完畢現場。

附近居民表示，造成環境髒亂，讓假日來泡湯的人觀感很不好，太糟糕、太沒公德心、太不可取了！覺得這樣的行為真的很不妥，公共設施是提供大家一起使用，這些小朋友需要再教育，可以玩，但至少要把現場清理乾淨再離開。

李明哲鄭重呼籲，阿里史冷泉在3月28日才重新啟用，開放之後有非常多外地遊客跟當地民眾在使用，設施環境非常好，希望不要再有這樣的破壞，公德心非常的重要，大家一定要好好愛惜蘇澳重要的資源，會在周邊增設攝影機，請求蘇澳分局在冷泉處設置巡查點，共同維護景點的整潔與安全。