温嵐在泳池變身出水芙蓉，展現凹凸有致好身材。 （嵐圖娛樂提供）

温嵐日前在北京慶生，同行攝影師為她拍起時尚大片。 （嵐圖娛樂提供）

温嵐與好友包下民宿開趴慶生。 （嵐圖娛樂提供）

溫嵐（Landy）日前在北京歡度生日，她邀請20多位同事和好友一起包棟民宿，還化身美人魚跳下泳池，讓全場嗨到爆！有趣的是，溫嵐自爆買泳裝時換了兩次貨，「因為這邊的尺碼有落差，原本以為可以的，收到比基尼試穿才發現不合身。」換到最後，她上半身是XL，下半身則是S碼！讓大家驚呼溫嵐上突下翹、窈窕迷人！

溫嵐也滿足說：「生日當天有跟男友和親人視訊，大家也特別為我準備了蛋糕，跟我一起吹蠟燭，聽我許願，幫我唱生日快樂歌，讓我很感動，一切都是同時間進行，完全沒有感覺到距離！」她許下珍貴的生日願望，「我今年的生日願望，是給疫情下最後通牒，希望它越快遠離我們越好，這樣我才能帶著我的新作品，去到任何有華人的地方，也希望能順利舉辦演唱會，把我的音樂好好分享給大家！」

溫嵐慶生之旅身心解放，在泳池中消暑戲水，同行的攝影師索性為她拍起時尚大片，讓溫嵐開心大呼：「好有國際巨星的感覺！」但整場拍攝下來，卻讓溫嵐苦不堪言，發現名模真的不好當，「天氣真的太熱，我又算很會流汗的人，汗水讓妝容的維持很費力。」在拍攝出水芙蓉照後，她又嘆：「出水面的那刻，頭髮是完全不能控制的！」此外，因為水裡的折射，影像中的上、下半身其實非常不協調，「有幾張照片自己看了都有點嚇到，真的滿佩服泳裝拍攝的model跟攝影師，需要厲害的功力，才能有美美的照片！」

溫嵐赴北京發片，新專輯《瘋》話題、點閱皆豐碩，她於農曆年前返台與家人共度春節，爾後再啟程出發打拼事業。巨蟹座的她日前歡度生日，在友人的安排下，一行20多人攜家帶眷，前往郊區山上進行4天3夜、連住3家民宿小旅行，「民宿可以包棟，因為疫情的考量，也比較安全，希望讓大家可以好好放鬆，沒有壓力，也藉這個機會去市郊走走！」