廚房裡有許多隱藏的風險，千萬不能大意。網紅醫師在抖音分享大陸安徽的一起離奇醫療事件，一名男子聲稱，洗菜時不小心滑倒，巨大的生瓜因此卡在肛門無法取出，最後醫師將生瓜擊碎後，男子才脫離險境，對此醫師也呼籲，「不要往直腸裡面塞東西，進入容易出來難」。

網紅醫師曾維根在抖音擁有超過300萬粉絲，日前他分享網友投稿的真實案例，一名25歲的安徽男子到醫院求助，經檢查後發現，男子的肛門內竟卡了一顆直徑12公分的生瓜，醫師嘗試後發現無法輕易取出，後來決定為男子局部麻醉，再使用工具將生瓜弄碎後，好不容易才成功取出，但同時醫師也發現，男子的直腸已經出現糜爛充血的狀況。

患者表示，因為在洗菜時不慎滑倒，一屁股坐到了生瓜上，自己難以取出，才緊急到醫院尋求幫助。對此，曾維根呼籲，「請大家不要往直腸裡面塞東西，進入容易出來難」，況且很容易造成肛門、直腸的損傷，嚴重的話還會因此感染。

曾維根分享網友投稿案例，居然有男子在廚房滑倒，導致生瓜「誤入禁地」。（圖／取自抖音普外科曾醫生）

貼文曝光後，引起許多網友討論，「這個人也太不小心，廚房應該加裝防滑墊」、「要從多高的地方滑倒，才能坐進去這麼大的瓜」、「洗菜都不穿衣服的嗎」、「之前看過有人把洗髮精的罐子弄到身體裡面」、「真是防不勝防」。