新竹市19日新增610例確診個案，今年以來累積9萬5654例，居家照護者為3850人，居家隔離為1201人。

研究顯示，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5有較高傳播能力，市府衛生局呼籲民眾應接種疫苗，共同防堵社區疫情，尤其免疫力較脆弱的65歲以上長輩，更應盡速完成第2次追加劑（第4劑）之接種，以產生足夠保護力。

衛生局說明，由於年長者感染後症狀較為嚴重，接種第4劑疫苗施打為最重要的防疫策略。目前規定係需與第3劑間隔5個月（150天）以上。竹市已開放多間診所提供疫苗施打，並有多種不同疫苗廠牌提供混打選擇，請長輩或家屬，選擇方便的時段、地點前往接種。

另，近日於中部發生今年首例本土登革熱，衛生局也呼籲，近期國內各地經常發生午後雷陣雨，雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。

若需長時間在戶外活動，宜穿著淺色長袖衣褲，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊或活動史，以利及時通報與治療。