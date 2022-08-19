新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣19日新增700例COVID-19本土確診案例，分別為323位男性和377女性，年齡分布在0歲至92歲，12歲以下126位、65歲以上46位，確診者集中在18到64歲青壯年為主，約占69％。統計至8月18日為止，新竹縣今年累計確診人數12萬9945人。衛生局指出，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上，呼籲家長盡快帶著孩子到就近醫療院所、衛生所接種。

新增700分布在竹北市278例、竹東鎮137例、湖口鄉100例、新豐鄉44例、新埔鎮54例、關西鎮17例、芎林鄉14例、橫山鄉6例、寶山鄉26例、北埔鄉11例、峨眉鄉5例、尖石鄉1例、五峰鄉7例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離884人、居家照護列管人數2285人。

新竹縣政府衛生局提醒，8月20日本周六社區接種站將於當天上午8時30分至11時30分由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開打，兒童BNT及嬰幼兒莫德納疫苗安排在9時50分至11時30分，請家長帶幼兒前往接種站，務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。另外，本次社區接種站的4種疫苗各提供50名隨到隨打名額，請需要的民眾多加利用。

衛生局提醒，國內兒童確診個案中因多數人未施打疫苗，導致併發MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）機率高，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C發生率達90％以上，呼籲家長盡快帶著孩子接種疫苗，以提升保護力。另外，民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

除了社區接種站以外，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，衛生局也彙整下周各鄉鎮市衛生所接種服務資訊，請符合資格民眾就近預約接種。