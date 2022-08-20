美國網球公開賽將於8月29日開戰，目前各路好手正在辛辛那提網賽熱身，波蘭世界球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)一樣有參加，不過她卻意外踢到鐵板，面對地主選手琪絲(Madison Keys)以直落2吞敗，繼上週多倫多羅傑斯盃後，再度止步於女單16強，本季氣勢如虹的她看來遇到了小麻煩。

辛辛那提系列賽於8月13日開打，最大冷門莫屬西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)在32強出局，而昨天在辛辛那提女網賽部分又出現令人意外結果，世界球后思薇雅蒂16強碰上美國女將琪絲，預計她能過關，不過卻以3：6、4：6懸殊比數敗北，她在開賽取得3：2後崩盤，竟一口氣狂掉4局。

第二盤更是兵敗如山倒，直接讓對手取得5：0絕對領先，接著她試圖上演絕地大反攻，連拿4局追成4：5，可惜仍遭琪絲的「再見破發」終結，在1小時26分鐘對決中輸球。思薇雅蒂本次首輪輪空，次輪擊退美國女將史蒂芬絲(Sloane Stephens)，但如今再次於16強止步，必須趕緊找回狀態才行！