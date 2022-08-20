大陸住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等有關部門近日發布最新措施，將完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借款方式來支持已售逾期難交付住宅專案建設交付，協助「保交樓」。

據新華社報導，大陸部分房地產企業長期依賴高負債、高槓桿、高周轉的發展模式，在疫情衝擊和市場下行壓力加大之下，銷售回款不暢、新增融資受阻，資金鏈出現問題，導致部分已售商品住宅專案因資金周轉困難停工或逾期交付，損害購房人合法權益，影響社會穩定。

目前各地「保交樓」工作雖取得進展，但仍然存在資金壓力。據了解，此次專項借款聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用，並通過專項借款撬動、銀行貸款跟進，支持已售逾期難交付住宅專案建設交付。

有關部門也強調，在作好「保交樓、穩民生」的同時，對逾期難交付背後存在的違法違規將依法依規查處，對項目原有預售資金被挪用的，追究有關機構和人員責任。