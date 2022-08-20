苗栗縣長徐耀昌19晚間赴赴台北推銷苗栗優良農特產品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌19晚間赴赴台北推銷苗栗高品質高接梨。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為了推銷苗栗高品質水梨，苗栗縣政府特別在台北市火車站前新光大樓前廣場舉辦「苗栗梨饗節」，要將苗栗各種品項的高接梨推銷給雙北地區民眾，苗栗縣長徐耀昌專程於19日晚間赴台北推銷，徐耀昌推薦苗栗高品質水梨品項琳瑯滿目，現在最夯的秋黃梨味甜汁多，還帶著甘蔗的清香，是送人自用最好的選擇。

苗栗縣高接梨遠近馳名，主要產區為大湖、卓蘭、三灣、頭份等地區，其中大湖鄉的「大湖尊梨」栽種面積約280公頃，年產量7千公噸，主要種植豐水梨、新興梨及甘露梨，3種梨品風味各有千秋，深受到不同消費群的喜愛。

為了推銷苗栗生產的高品質高接水梨，苗栗縣政府特別安排19、20日連續2天，在人潮最多的台北火車站前新光人壽大樓一樓廣場，邀集各鄉鎮的優質農友一起行銷苗栗優良農特產品。苗栗縣長徐耀昌19日晚間特別趕赴台北會場幫忙推銷，縣府農業處長陳樹義、大湖鄉長胡娘妹、苗栗縣農會總幹事鍾金光等都一同到場為行銷活動助陣，歡迎民眾多加選購。

徐耀昌推薦苗栗縣的高接梨品種，除了豐水、新興梨外，近年還有秋黃梨、甘露梨等品種，農民不只追求果品的外觀、甜度，還講究果品的風味，品質更是優質、安全。這次活動為期2天，規劃16個攤位的農產品都是產地直送，直接從苗栗採摘後送達台北，不只水梨，還有蜂蜜、櫛瓜、紅棗乾、杭菊、蜂蜜、土雞蛋、果乾、有機木耳露、蔬菜、柚子等，歡迎民眾就近選購苗栗優質的農產品，也邀請民眾安排一趟採果旅行，享受苗栗的好風光及客家美食。