【愛傳媒藺奕專欄】我就靜靜地排在隊伍裡面，直到被老闆娘給發現。其實下午在台北影業看試片，男性好友一見到我是直接跳開的，但Ingrid完全相反，她直直地走向我。

有人說，我們感受到的每一縷陽光的温度，每一絲涼風的慰藉，都是有因果的，而不是無缘無故發生。這個世界上的因果肉眼不可見但比微塵更细，我們此刻站在對方面前的缘分，也許要追溯到很久很久之前，所有的因缘條件俱足才能得到這一刻的平安與相會。

「哇塞棒！」同行的年輕女孩第一次來，從自釀的梅酒到玉子燒再到魚子福袋， 每一道都讚不絕口，一直嚷嚷下次要帶兩個醫學院的弟弟來。

對我來說，再好的食物，每位食客都只能嚐到已然存在於他内心的味道，用心的料理很像一種光學儀器，當業者將其用心傳遞给客人，以便讓他發現如果没有這道料理的幫助，他就難以發覺某一部分最真實的自己。

我想起在美國念書有一個派對上，吃到味道絕妙的燒烤，我怎麼都想不透那些肉品可以烤得如此酥脆，原來那主人的爐灶是用NASA退下来的火箭燃料推進器，快熟的時候他還會大聲倒數，仿效火箭發射的瞬間，就是如此細微的用心。

就像夜不是我們所想像的，太陽的睡眠和光的否定、或是火的相反，而是一種天然設計，是用来發現白天裡看不見的事物，居酒屋提供你的就是這樣一個環境，穩定胃納、啟發心靈，跟著三五好友說著没有邏輯的碎片細語，聆聽不耗電的安慰，心情不插電。

不免俗的我們最後還是拍下合照，那何止是照片啊，拍下的是好天氣、好身體和好心情，是無數個美好瞬間的接縫，有青春，有歲月的滴淌。就像開始時，秋天只是一種感覺，感覺到風，像護士，感覺到妳，關心和護佑。

疫情有一天終會過去，我記錄下這個宏大事件裡面的微小個體，時光流似箭，天道曲如弓，願這些文字似一團微弱的火，就在你我的心底藏著、懷裡攏著，它不是深夜海上的燈塔，卻是小舟上的微光。

江楓漁火是這所有溫暖美好的来源，也是因爲你有一個隨時找得到、可以隨意去打擾的人。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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