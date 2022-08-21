【愛傳媒杜睿展專欄】想起96年台海危機時，東引島上有位忠義剽悍的輔導長。

看到共軍抓狂式的向台灣週邊海域射飛彈，讓我想起當年（民國85年），在東引島上遇到中共射飛彈。各種回憶湧上心頭。

當時在東引島上，部隊番號就是叫「陸軍反共救國軍」。我當時編制在砲兵營砲一連，但支援軍報社。

想不到，竟遇到中共射飛彈，全島戰備。我人在軍報社，收到通知回連上參加演習。

記得當時連上演習有兩項，1是火砲射擊，2是連據點自衛戰鬥。

回到連上，就看到砲陣地周圍挖滿散兵坑，整個部隊充滿肅殺氛圍，緊接者就開始進入演習........

我因為是支援軍報社的身分，賦予的任務很單純，就是駐守砲陣地。

當時已是上兵，所以砲長也不會為難我，其他新兵只要砲操跳不好，就是一頓狗幹及加強磨練。

結束之後，就被輔導長叫進輔導室談話......

輔導長:身為軍人，就是要保家衛國，必要時要與共軍決一死戰，必要時與島共存亡....

最後還問我：有沒有信心打贏？我當然回答說：有.........

在砲一連輔導長身上看到反共救國軍「忠義剽悍」的精神。

這對話，至今令人難忘............

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