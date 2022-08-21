最近才坦承跟「小皇帝」詹姆斯漸行漸遠的《ESPN》知名記者溫霍斯特，如今把詹皇過往不堪事蹟也都爆出！因為剛和湖人續約兩年，且成史上薪資最高球星的詹皇，竟然曾在效力熱火時期不滿自己薪資跟波許並列，直接當著溫霍斯特的面前動怒咆哮。

「我曾跟詹姆斯談過這個話題，那就是他在所屬球隊從來不是薪資最高的球員，最多只有跟波許並列薪資最高，」溫霍斯特表示，「聽完我說的話，他猛然抬起頭來，然後就開始瘋狂咆哮，因為他感覺這是不對的事情，他應該賺太少錢了。」

溫霍斯特所爆出的這個事件，應該是發生在2014年夏天，當時他拒絕熱火提出並非頂薪的續約條件，轉頭回到騎士打球，終於成為騎士全隊薪資最高球員，甚至來到2016-17年球季，他成為全聯盟薪資最高球員，這卻是他生涯首次發生。

其實雖然剛跟湖人完成兩年9710萬美元續約，但詹姆斯上季薪資4100萬美元，卻不是湖人最高，而是韋斯布魯克的4400萬美元，假如韋斯布魯克下季沒有離開湖人，他的薪資4700萬美元仍高過詹皇的4450萬美元，所以詹皇當然希望湖人趕緊送走韋少。