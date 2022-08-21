日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，不僅全境單日新增確診病例連續3天超過25萬例，甚至單週新增確診病例連續4週居全球各地之冠。

日本富士新聞網報導，日本全境20日新增25萬3265例確診病例，連續3天超過25萬例。跟全國疫情趨勢相符，東京都20日新增2萬5277例確診病例，連續2天高於上週同日。

日本全境20日並新增254例死亡病例，已連續6天超過200例。

日本政府厚生勞動省表示，截至19日止，全境重症患者總數616人，連續10天超過600例。

根據世界衛生組織（WHO）統計，8月8日至14日的這一週內，日本總計新增139萬5301例確診病例，連續4週居全球各地之冠。

日本放送協會（NHK）自行統計，包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，日本全境至今累計病例數1697萬9808例，包括3萬6850例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110821