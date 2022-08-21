長達30米的充氣親子闖關遊戲，吸引民眾大排長龍。(水里鄉公所提供)

南投縣水里玩水節因疫情停辦兩年，今年盛大開幕連續三周吸引逾1萬5000人次前往消暑！水里鄉公所觀光課長徐玉玲強調，親水園區不僅新增兩座充氣溜滑梯外，每周還更新玩水設備，如長達30米的充氣親子闖關遊戲、大型鯊魚溜滑梯等，讓親子都嗨翻天，洶湧人潮為地方帶來錢潮。

全台持續高溫酷熱，何處好消暑？南投縣水里鄉水里溪大灣地區日前發生溺水意外，張姓男子與女友等人到溪邊烤肉，因同行女親友及男童落水，張男見狀下水救人，母女雖當場被救起，英勇救人的張男卻不幸溺斃。救難人員建議親子戲水應到安全地方，以免發生意外。

水里鄉公所說，因疫情停辦兩年的水里玩水節，今年活動與親水園區特委由專業的廠商營運，不僅園區增添裝飾美化環境，戲水設施也增加手搖船、二座充氣溜滑梯及噴水星光大道等；透過專業行銷與經驗，將親水園區活化提供南投民眾，炎炎夏日一處消暑的好去處。

現場負責人黃立揚表示，水里玩水節原訂8月6日起至9月4日，每週六、日開放遊客購票玩水，連續三周的周六、周日，每天至少吸引約2000人次入場，上周日更高達逾3000人次，累計已逾1萬5000人次，各地民眾前來戲水消暑；只要天氣許可，將開放到10月讓民眾玩水。

水里鄉公所強調，五寶親水遊憩樂園位在濁水溪與水里溪交會處旁，占地約6500坪，每天視氣溫及水質調和溪水、自來水作為戲水供水，並不定期檢驗水質；未來將規畫投入更多設備及遊樂設施，暑假玩水節後接續有水舞節等活動，藉此吸引人潮為地方帶來「觀光財」。