每個人可以忍受的事物都不一樣，有些人一點小事就會感到挫折，也有人就算再孤單寂寞也無所畏懼。《搜狐網》命理專欄分享，金牛座、水瓶座和天蠍座的人最會逞強，就算全世界都沒人可以理解他們，就算受到了天大的委屈，也都會全部往肚子裡吞。

1、金牛座

金牛座個性固執，一旦認定一件事就會全身心投入其中，不管過程中會遇到什麼阻礙，也不管別人怎麼說、怎麼看，有再大的委屈都往肚子裡吞。他們一生中要操心的事情很多，一邊為了自己的人生努力奮鬥，一邊為了家庭「做牛做馬」，無論貧窮還是富貴，他們總是讓自己處於操勞的狀態中。

2、水瓶座

水瓶座在現實生活中較難得到他人的理解，所以一生中真的受了不少委屈，久而久之他們就習慣這種感覺，把委屈全往肚子裡吞，不會再因此感到難過，或想要和別人解釋什麼，畢竟做自己才是最重要的；此外，這種時候他們也會找本書來看，沉浸在故事情節中，就能把其他不愉快的事情通通忘掉。

3、天蠍座

天蠍座在別人眼裡看來很難親近，因為他們寧願孤單，也不想強迫自己做不願意的事情，而且隨著經歷越來越多，他們的想法也越來越難以讓人理解，儘管這種時刻難免會感到寂寞，但天蠍座都能忍受且逐漸克服，因為他們明確知道自己想要什麼，還有在達成以前必須面對什麼樣的困境。