拍照是一門學問，無論是角度、光線、取景都馬虎不得，不過日前有一位正妹抱怨男友的拍照技術奇差無比，竟然把自己拍成了「哈比人」，照片曝光後網友們全笑翻，直言「能拍成這樣功力也是修煉十足啊，到底怎麼拍的」。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，畫面中可見，她穿著一件長版大衣，雙手插進口袋，並側身站在樓梯上，但男友由上往下拍的取景角度讓她看起來就像是120公分的小孩，完全看不到腿，身形比例詭異到猶如是電影中的哈比人，讓她頗為無奈，哀怨表示「這就是為什麼會說男生不會拍照」。

畫面曝光後吸引逾3萬網友朝聖，忍不住打趣笑說「這樣一拍，起碼年輕20歲，跟我剛要升小一的姪女一樣年輕」、「120的概念？」、「下半身失蹤」、「他在拍七矮人之一嗎」、「原來八爺也有女的」。

也有人好奇，「能拍成這樣功力也是修煉十足啊，到底怎麼拍的」、「拍照的那個人還在嗎？」、「求生意志強烈的都知道要跪著拍」、「我都想拜他為師了，怎麼有辦法拍到整個腿都不見了」。