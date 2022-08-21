台南外送員在某路口高速闖紅燈，直接撞上綠燈直行的機車，2車均遭撞飛倒地，目擊整起事件的民眾崩潰大喊「衝X毀啦！你到底在幹嘛啊」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

台南1名外送員騎士昨（20）在某路口高速闖紅燈，直接撞上綠燈直行的騎士，2車均遭倒地，而目擊整起事件的民眾崩潰大喊「衝X毀啦！你到底在幹嘛啊」，影片曝光網友說「在南部號誌燈只是裝置藝術用」、「身為長居15年的台南人，每次外出除了手機、鑰匙之外，最重要的是要帶膽子出去」。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，台南市北區一處十字路口，1名騎士在巷子內眼見路燈後直行，沒想到遭另側方向的另1名騎士高速闖紅燈後直接撞上，綠燈騎士的機車當場被撞飛擊中路中分隔島，而肇事騎士則滑行一段距離後摔倒在前方。

台南外送員在某路口高速闖紅燈，直接撞上綠燈直行的機車，2車均遭撞飛倒地，目擊整起事件的民眾崩潰大喊「衝X毀啦！你到底在幹嘛啊」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

遭撞的騎士倒地後自行爬起，看似無大礙，還往後方看肇事騎士，而肇事騎士的腳踏板處疑似還放外送箱，是名外送員；目擊且拍下整起事故的民眾當下大喊「衝X毀啦！你到底在幹嘛啊」，影片被轉貼分享在YouTube上，1天內吸引17萬觀看次數。

網友紛紛留言「在任何縣市任何路口都要記得，起步前要確定沒有瘋狗朝你衝過來」、「在台南剛綠燈千萬別急著過，尤其是小的路口，因為永遠都有神主牌再衝最後一秒」、「看他這種順順騎過，就知道是經常性闖紅燈慣犯，眾人看到整個火了」、「作為外國人，我必須要說台灣的交通真的讓人堪憂」、「在南部號誌燈只是裝置藝術用」、「這個手腳沒斷、沒重傷真的非常幸運」。