立委蔡適應日前針對基隆市喜市社區供水問題舉行社區說明會，怒批國民黨基隆市長參選人謝國樑任職立委時，不管高地社區長期有爆管問題，只顧著賺大錢。對此，謝國樑21日回應，蔡適應因民調落後急欲引戰，不想與對方進行口水之爭。

蔡適應開說明會時提到，謝國樑過去只顧為公司賺錢，放著民生問題不管，讓許多高地社區長期爆管，讓市民處在無水可用的風險中。他提及，自己就任立委後不曾開過公司，無時無刻以基隆市民的利益為優先。

對此，謝國樑今日上午表示，蔡適應因民調落後急欲引戰，不想與對方進行口水之爭，現在首要目標是解決問題，他提到，擔任立委時，積極爭取經費改善管線及供水困境，包括改善南榮新村高地用戶用水品質，於紅淡山上設置500噸大型水塔、爭取4860萬元經費，另解決仁愛區復興街自來水管線滲漏問題、中山區和深澳坑地區用水問題，以及力爭抽水站經費和改善積淹水等。

謝國樑說，蔡適應稱高地供水是一個人作為並非事實，如同軍港遷移是收割前人的努力而。他認為，民生用水是基隆未來長期的課題，會將此問題視為最核心的市政課題，提出規劃與解決方案，延續立委時期目標，為基隆人爭取安居樂水的生活。

蔡適應競選團隊執行總幹事林明智今日下午反批，謝國樑的治水成績不及格，恐稱不上政績，以2012年選舉公報提出「持續爭取基隆治水疏浚經費，擺脫市區淹水噩夢；持續改善基隆河防汛步道，並增設親水公園」為例，2013年7月蘇力颱風來襲，廟口一帶出現積水情況，水深及膝蓋。

同年8月底，外圍環流及西南氣流影響，北寧路至祥豐街、豐稔街一帶淹水，深度從一個輪胎至大腿，導致交通中斷，另台2線部份路段土石崩塌。林明智說，天災可能難以防範，然而民生用水卻是再日常不過的必考題，尤其基隆95％屬於山坡地，高地供水是長年困擾的問題。他酸，謝國樑12年來的治水成績「慘不忍睹」。