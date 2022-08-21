林口交流道流標多次，民進黨新北市參選人林佳龍昨晚提到交通部預算將再增加10億元，新北市議員江怡臻指出，林佳龍早已非交通部長，現一開口交通部就願意增加10億預算，民進黨到了選舉才會想起地方的建設，甚至還用人民納稅錢助參選人攬功，收割地方政績；國民黨立委洪孟楷也說，早已確認的事情，並非誰再向交通部溝通就能不同，除非中央刻意擋新北市，只為做球給特定候選人。

江怡臻指出，林口交流道一直是侯友宜積極爭取，才有現行方案。原本中央是希望獨厚「桃園龜山」放棄「新北林口」，但是因為國民黨議員和市長的極力爭取，中央才願意接受新北市的提案，這也才真正照顧到林口的市民。

江怡臻也說，桃園龜山、新北林口兩地鄉親因為六度流標，哀鴻遍野無人聞問，卻因為林佳龍的選情告急，才大開糧倉，不免讓人懷疑，民進黨的執政到底是為人民，還是為選情。

江怡臻表示，林口交流道不應該是林佳龍個人的政績，林佳龍現在既然已經不是交通部長，就不應該亂用人民的納稅錢開支票，這完全都只是選舉考量。江怡臻也說，林佳龍現在總算知道了公共工程發包執行困難，相信交通部的專業機構自有因應對策，是否加10億元和一年工期就能解決問題，尚待他們評估，林佳龍不該隨意插手。

江怡臻呼籲，中央若真的接受林佳龍的10億元追加預算，就應該以同理心、同標準看待新北市的停車場前瞻計畫，重新考量增加足額補助經費與合理期程給地方政府，讓更多建設完工，而不是只按照政黨補助，用選舉的思維看待市政。

立委洪孟楷也說，高公局工程「林口國道交流道」缺工缺料本來就該中央增加預算，今年5月23日交通委員會考察就已經達成共識，王國材部長親口承諾預算不足之處要補齊，而相關工程計算公式都有明確規定，所以第一次增加近兩億元工程款，流標之後再經計算後向上增加。早已確認的事情，並非誰再向交通部溝通就能不同，除非中央刻意擋新北市，只為做球給特定候選人。

洪孟楷說，感謝過去到現在所有願意關心，共同為這項林口、龜山鄉親期待已久的林口國道交流道來努力，而因為計畫核定到今年五月已經流標多次，因此特別再以交通委員會召委身份邀請王國材部長及高公局局長等人現地會勘達成共識。

洪孟楷說，交通建設是眾人的事，而國家預算也是人民的納稅錢，絕非任何人想加就加、想給就給的私房錢。林口南出北入交流道已經因為流標而延後近一年之久，每多一天、就是當地民眾要多一天忍受塞車之苦。欣見所有人都願意關心此工程，但不需要變成競選的角力或是分藍綠黨派的技術推延，工程增加預算是共識，早日找到合格廠商成功招標，才是現在最重要的事。