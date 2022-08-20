民進黨新北市長參選人林佳龍今(20)日晚間連跑兩場「新北大翻新 議員逗陣拚」議員座談會，分別為由議員參選人李宇翔舉辦的林口場次座談會，以及由新北市議員何淑峰舉辦的新莊場次座談會；林佳龍提到，林口交流道發包8次都流標(口誤，實為7次)，這次交通部提案追加10億元的興建預算，另外也批評新北市長侯友宜治理新北市沒有做配套措施，導致新北市的人口流失。

林佳龍表示，林口交流道要增設南出北入的閘道，1、20年都沒辦法解決，自己向交通部拜託，增加10億元預算，從26億元增至36億元，讓工程能夠發包出去，就像過去桃園機場第三航廈，過去也都發包不出去，也是自己把它解決，現在已經快要完工。

林佳龍說，林口交流道新增南出北入的閘道，發包了8次都沒有標出去(口誤，實為7次)，所以他跟交通部溝通，請能從優加速來辦理，據了解交通部會再提案追加10億元預算，讓交流道盡快標出去，但完工日期會從2025年再往後延到2026年，這個案子交通部已呈報到行政院，透過申請由國道基金來編列，所以在下一次標案的時候，應該就能夠增加標金。

另外林佳龍也提到汐東線問題，他說，中央活化汐止社后的用地變成機廠，當然地方也要負擔一點，不然好處、捷運場站開發都歸地方，建設費用都中央出，這樣也說不通。

林佳龍指出，就因為這件事，侯友宜就甩鍋給交通部，但我問交通部前同事，對方說現在等新北市政府修正財政計畫，「所以這些事不要爭功諉過，要勇於承擔」。

他也批評，都市計畫要做城市才會發展，不是說處理新泰的塭仔圳重劃區、五股垃圾山不對，但是沒有配套，都沒有中小型的工業區，導致新北市的人口在減少，現在只剩下395萬多人，所以少子女化、脫北潮不只台北，新北也是。