余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前確診直腸癌，期間復發3次，都樂觀地對抗病魔，今（21日）仍癌逝，享年39歲。與余苑綺認識20多年的好友狄志為，稍早在臉書發文哀悼：「請大家記得她的美跟勇敢，苑綺你真的很努力」。

狄志為21日以標題「放手的大愛」在臉書追憶余苑綺，提到「不想面對還是得面對，妳到另外一個世界，沒有痛、不用再受苦了，認識20幾年，就像自己的妹妹，妳已經努力奮戰了八年，還給了余大哥亞萍姐，一對可愛的孫子，苑綺你真的很努力、很勇敢，真的很堅強、勇敢讓人佩服，妳的好、妳的善良、妳的美，永遠留在所有愛妳的人心中」。

眼見余天、余祥銓哭到雙眼泛紅，余天甚至還需要人攙扶，狄志為揪心不已，安慰：「逝者已矣⋯⋯活著的人要好好保重」，並懇請外界留給余家人空間，不要過度打擾、過問，就是對他們最大的關懷。

狄志為PO完文後，繼續在留言處張貼相關新聞，難過地表示：「不想接受，卻也得接受，苑綺不痛了」、「邊看邊流淚！放手很難，但她真的撐得很辛苦」、「天啊！淚崩了！苑綺！我記得你的好」，哀傷的情緒感染大批網友，紛紛湧入留言：「剛剛知道訊息好難過」、「不捨，但得放手！她是最勇敢的抗癌戰士永遠留在大家心中」、「心疼的是她應該很不甘心，但生死有命～真的辛苦了，要祝福她一路好走⋯恭喜解脫了」。