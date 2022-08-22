大批台人想赴柬埔寨掏金卻慘淪詐騙集團豬仔，外界並批蔡政府援救不力；另方面，大陸則表示願救援台人。對此，外交部長吳釗燮日前受訪時，反批柬埔寨詐騙問題是「一帶一路的遺毒」，前立委郭正亮分析表示，吳釗燮會這樣回答，是因若正面回應本題，會凸顯他的「無能」，同時也指出會去西港的台灣人中，有不少是走投無路的八大行業與待遇不佳的原住民。

大陸外交部發言人汪文斌18日表示，駐外使領館正積極查找並解救相關人員，大陸國台辦辦發言人馬曉光19日也提到，在海外的「台胞」遇到困難，都可以及時聯繫「中國駐外使領館」尋求幫助。吳釗燮20日受訪時則回擊，柬埔寨的事情是中國一帶一路的遺毒，因此對方說法值得商榷。

郭正亮昨（21日）在政論節目《少康戰情室》分析指，自己認識許多去東南亞、中南美洲與非洲的台灣人，由於擔心有個萬一、都會隨身攜帶台胞證，「找不到台灣的單位幫忙，就去找中國大使館啊！」他直言，這是要找人協助沒有辦法，「你以為人家愛去那裡呀？」

對於吳釗燮反控一帶一路的說法，郭正亮表示真的很好笑；他酸，若按照吳的說法，那能不能說墨西哥就是被美國搞壞的？事實上墨西哥與柬埔寨一樣都有好有壞，自己也認識許多競競業業做生意的柬埔寨台商，「誰叫你要去西港？那裡就是賭博的，我認識的正直台商就沒有去那裡」。

因此郭正亮痛批，這就是吳釗燮知道「不能回應本題」，因為回應本題就會凸顯他的無能，因此就開始扯「去的都是詐騙犯」、「當地都是被中國人搞壞的」。但郭也坦言，自己認為會去西港的台灣人中有兩群真的走投無路，一是因疫情而無法工作的八大行業，再者是原住民。他指出原住民的薪資待遇不佳，且資訊不對稱，因此聽到消息就被吸引過去了。