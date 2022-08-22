中秋節倒數計時，連鎖餐飲集團王品(2727)及乾杯(1269)看好今年「宅家烤肉」與「戶外自烤」需求持續延燒，紛紛整合集團採購優勢推出多款中秋燒肉組合及禮盒，整合自家電商平台及通路搶攻相關商機，目標帶動業績翻倍成長。

近年因疫情影響，中秋「宅家烤肉」商機發威，帶動外賣的中秋燒肉禮盒爆量激增。雖然7月餐廳內用人流已明顯回溫，但成長幅度尚未恢復至疫情前，顯示疫情衝擊仍在，預期今年「宅家烤肉」與「戶外自烤」需求將持續暢旺。

王品集團旗下零售品牌「王品嚴選」去年首度加入中秋燒肉組戰局，限量500組於王品瘋美食購物網短短6天內完售。今年推出千元有找、海陸雙饗等4款中秋燒肉組，打入7-ELEVEN、foodpanda、MOMO購物網等5大通路，目標業績翻倍、銷量3倍成長。

王品今年於7-ELEVEN獨家販售「海陸雙饗燒烤宴」限量2千組、主打千元有找，「重磅肉多多燒烤組」於美廉社、foodpanda販售，「經典全牛燒烤宴」及「豪華日本A5和牛海鮮燒烤宴」則於王品瘋美食及MOMO購物網上架銷售。

王品表示，此次結合5大通路，讓消費者無論至巷口超商訂購、外送隨點即送或24小時宅配均便利。4款燒肉組合均附贈原燒鮮甜水果燒肉醬，在「王品瘋美食購物網」購買享免運優惠，消費金額還可享3％王品瘋點數回饋，搭配指定信用卡最高回饋8％。

同時，王品集團3大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」亦推出中秋限定「原燒烤運亨通烤肉組」、總重逾1.5公斤的「燒肉星球禮盒」、集合美澳日頂級和牛的「重磅和牛燒肉禮盒」等選擇，25日前訂購可享現折200元、滿額送氣泡酒等早鳥優惠。

乾杯旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，今年以「爽吃日本和牛」為題推出6款中秋和牛燒肉禮盒，除自家電商平台及餐飲實體門市、Momo購物網外，亦首度搶進蝦皮、Pinkoi、微風精品等零售通路，結合六大虛實通路齊力銷售，目標帶動業績翻倍成長。

其中，乾杯超市聯合蝦皮購物、Pinkoi、微風精品及Momo購物網，同步開賣「日本A5和牛燒肉禮盒」，集團旗下7大品牌共40間門市，即日起至9月11日亦銷售「乾杯世界和牛燒肉組」、「老乾杯日本A5和牛奢華燒肉組」、「老乾杯和牛肋眼頂級燒肉組」3款禮盒。