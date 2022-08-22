身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前批評高雄燈會預算有黑洞，遭網紅四叉貓反爆料，柯2018年在台北燈會搞出「5000萬黑洞」，還疑似派前北市研考會主委賴彥霖來暗示廠商，若柯順利連任就能變出預算來還錢。對此，柯文哲22日強調，北市府已將錢付給廠商，且目前官司都勝訴，但最奇怪的事，此事與賴彥霖業務無關，不知為何賴要出面找廠商。

四叉貓在臉書表示，2018年台北燈會辦完後，北市府竟欠5000萬沒還廠商，當時正逢2018年市長大選，廠商原想鬧大，是柯派出時任市府專員的賴彥霖，在投票前12日暗示燈會廠商，說要是柯文哲落選，5000萬可能還不出來，但柯連任後只有賴彥霖高升研考會主委，但積欠廠商的款項至今都沒歸還。

柯文哲上午赴議會專案報告，民進黨台北市議員洪健益質詢時問柯是否真有此事，柯回覆，其實這件事他都不曉得，這2天才聽到消息，但奇怪的是，這並非賴彥霖的業務，研考會也不管這些，他也強調市府欠錢都繳了，「不能路人來說北市府欠錢，就真的有欠錢。」

洪健益追問，既然沒有北市府欠錢，為何賴彥霖會去施壓廠商，難不成其中有利可圖，柯文哲重申，自己也覺得很奇怪，這件事怎麼會跟賴有關，不知道究竟發生什麼事，這就不是賴的業務，怎麼會是賴去。

洪健益質疑，柯當選時只贏對手丁守中3000多票，若背後是賴在從中作梗，那柯文哲就沒資格站在這裡，他認為賴彥霖可能有利可圖，否則不會介入，要求柯應以157的智商回答官員和市民，賴的動機到底是什麼，若賴心態有異北市府就該提告。

國民黨市議員汪志冰也關心此事，柯文哲指出，北市府跟廠商之間已經進入法律程序，一審、二審都是北市府勝訴，在法律上若都勝訴，相信出錯機會不會太高，所以他認為要依法行政，該走法律程序就走法律程序。

對於2018年台北燈節爭議，北市觀傳局稍早發表聲明，強調當時市府委由槮凌股份有限公司所做事項已結算付款，也已於2019年與該廠商達成共識並完成調解，只是2020年、2021年廠商再提民事訴訟，第一、二審皆由法院審理判定該廠商敗訴，2022年6月廠商再提三審上訴。