北約成員國土耳其，近年以來與俄羅斯關係漸入佳境，因俄羅斯總統普丁的「精神嚮導」、有「普丁大腦」之稱的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina），20日晚間在駕車途中座車突然爆炸，杜吉娜當場喪命，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的政治盟友，同時也是土耳其最大在野黨愛國黨（Vatan）領袖裴林契克（Dogu Perincek）致上悼詞。

Dugin ailesi, Vatan Partisi’nin de eşsiz dostlarıdır.

Vatan Partisi ve Türk milleti Darya Dugina’yı unutmayacak.

Darya Dugina’nın adı, Türkiye Rusya dostluğunun sarsılmaz geleceğinde ve insancıl, kamucu, paylaşmacı yeni dünyanın burçlarında, en seçkin yerini alacaktır. pic.twitter.com/2GrhPOcBxi — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 21, 2022

「這次襲擊是對於土耳其、俄羅斯的友誼和兩國合作進程的直接暗殺，目標是土耳其、目標是俄羅斯。目標也是該地區各國之間的意願和行動，特別是土耳其與敘利亞的合作進程（阿斯塔納模式），反對美帝國主義。」

杜吉娜（遭暗殺）對於俄羅斯或土耳其來說是一個巨大、不可替代的損失。憑藉她獨特的品格和出色的知識，她是土耳其的好朋友。同時，她是俄羅斯和全世界受人尊敬的知識份子之一，她身處於俄羅斯國家的心臟地帶，原本可望在俄羅斯擔任重要職務。」

俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina）為一名記者及政治專家，圖為她於莫斯科的 Tsargrad 電視台資料照。（路透社）

她與他的父親杜金，都是我們親愛的朋友，為土耳其、俄羅斯的友誼與合作做出了巨大的努力和貢獻。最後，在2022年7月28日至29日，在我們政黨訪問莫斯科期間，杜吉納也與我國代表團在一起。我們非常清楚地知道，她在所有關係中都以非常有效和堅定的方式保衛土耳其。杜金家族也是愛國黨的獨特朋友，我黨和土耳其民族不會忘記杜吉娜。

杜吉娜的名字將在土耳其與俄羅斯不可撼動的友誼以及未來中，以及人道、宣傳與關懷的新世界圈中佔據最深刻的位置。」

今年7月19日，俄羅斯總統普丁、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及土耳其總統艾爾段就敘利亞局勢發表了聯合聲明，重申了將加強俄羅斯、伊朗和土耳其三方合作的承諾，以實現阿拉伯敘利亞共和國（Syria Arab）局勢正常化。聯合聲明指出，只有敘利亞人自己才能依據聯合國安理會第2254 號決議來解決該國局勢，而下一次第19輪「阿斯塔納模式」會談（Astana-Format）將安排在今年年底前，且在普丁的邀請下，各方同意於俄羅斯舉行。