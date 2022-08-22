北約成員國土耳其，近年以來與俄羅斯關係漸入佳境，因俄羅斯總統普丁的「精神嚮導」、有「普丁大腦」之稱的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina），20日晚間在駕車途中座車突然爆炸，杜吉娜當場喪命，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的政治盟友，同時也是土耳其最大在野黨愛國黨（Vatan）領袖裴林契克（Dogu Perincek）致上悼詞。
「這次襲擊是對於土耳其、俄羅斯的友誼和兩國合作進程的直接暗殺，目標是土耳其、目標是俄羅斯。目標也是該地區各國之間的意願和行動，特別是土耳其與敘利亞的合作進程（阿斯塔納模式），反對美帝國主義。」
杜吉娜（遭暗殺）對於俄羅斯或土耳其來說是一個巨大、不可替代的損失。憑藉她獨特的品格和出色的知識，她是土耳其的好朋友。同時，她是俄羅斯和全世界受人尊敬的知識份子之一，她身處於俄羅斯國家的心臟地帶，原本可望在俄羅斯擔任重要職務。」
她與他的父親杜金，都是我們親愛的朋友，為土耳其、俄羅斯的友誼與合作做出了巨大的努力和貢獻。最後，在2022年7月28日至29日，在我們政黨訪問莫斯科期間，杜吉納也與我國代表團在一起。我們非常清楚地知道，她在所有關係中都以非常有效和堅定的方式保衛土耳其。杜金家族也是愛國黨的獨特朋友，我黨和土耳其民族不會忘記杜吉娜。
杜吉娜的名字將在土耳其與俄羅斯不可撼動的友誼以及未來中，以及人道、宣傳與關懷的新世界圈中佔據最深刻的位置。」
今年7月19日，俄羅斯總統普丁、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及土耳其總統艾爾段就敘利亞局勢發表了聯合聲明，重申了將加強俄羅斯、伊朗和土耳其三方合作的承諾，以實現阿拉伯敘利亞共和國（Syria Arab）局勢正常化。聯合聲明指出，只有敘利亞人自己才能依據聯合國安理會第2254 號決議來解決該國局勢，而下一次第19輪「阿斯塔納模式」會談（Astana-Format）將安排在今年年底前，且在普丁的邀請下，各方同意於俄羅斯舉行。
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