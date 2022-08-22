基隆市過去道路評比屢屢墊底，被詬病是全台爛路王。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，路不平一直是基隆人的痛，也是外縣市民眾對基隆的印象，他當選第一件事就是大力推路平，做「路平市長」。

黃希賢表示，基隆潮濕多雨，爛路問題嚴重，行車安全堪慮，重鋪的瀝青往往沒過多久又開始龜裂，不禁令人質疑到底有無偷工減料。他提及，每天深入基層跑行程，聽到的陳情絕大多數都是「我家路好爛」、「髒髒舊舊臭臭破破爛爛」等，親自到場勘查也確實如此。

他提及，市府提出的示範道路中正路、中山一路等，也能看見「狗皮藥膏」般的補釘及高低差、裂痕，一般道路及巷弄更爛得不用說，比如新豐街、南興路、孝二路巷弄等，不勝枚舉。

黃希賢直言，推動軍港西遷、基隆捷運工程浩大，但不是「金玉其外、敗絮其內」，最基本的路平、燈亮、水溝卻沒做好，「爛路王」是基隆人長期以來的痛，民眾腳底下的安全就是生活最基本的需求。

「與其當亂開支票的幹話王，不如捲起袖子當個路平市長」黃希賢說，他若當選基隆市長，第一件是就是大幅改善路平問題，一定要求用高品質的抗雨材質及妥適的厚度，絕不允許廠商偷工減料，查獲定嚴辦、決不寬貸，還給市民一條平安回家的路。