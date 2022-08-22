八三夭2場小巨蛋演唱會21日圓滿落幕，慶功受訪聊起那一段演出壓力特別大，主唱阿璞坦言因為這次是第3次攻蛋，希望安排不同以往的演出，為此安排較多肢體動作表現，其中獻唱〈瘋子〉時阿璞套上束縛衣，一邊唱歌一邊掙脫演繹現代舞，象徵反制約的過程；他自豪首度挑戰唱跳，被記者反虧沒有真正大動作的舞蹈，阿璞幽默笑回：「我是行動藝術耶，很累咧。」

貝斯手霸天小女兒去年中出生，當時本打算在演唱會上公布好消息，沒想到演唱會因疫情影響延期，且女兒出生沒多久，他就出國巡演無法多陪孩子，連女兒抓周也是透過視訊參與，霸天苦笑表示幸好海外工作結束，回到家時女兒還認得出他是爸爸；如今忙完小巨蛋演唱會，總算可以回歸家庭幫忙照顧孩子？他開玩笑說：「前陣忙演唱會確實都沒有盡到責任，希望...演唱會可以趕快再來。」

阿璞的緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）第一天不僅到場欣賞還送花籃祝賀，行動表達百分之百支持；演唱會結束後有傳簡訊跟阿璞分享心得？他大方表示：「有啊有啊！她有說滿好看的。」提及蔡黃汝受訪時被問八三夭團員誰比較帥，她機智回「5個人一樣帥」，阿璞聽聞秒回「這絕對是客套話」，看起來頗在意女友心中最帥的位置。至於接下來是否打算移師高雄巨蛋再唱？八三夭表示目前還沒有確切消息，「看看高雄巨蛋檔期，希望不只去高雄，還可以到海外更多地方（演出）」。