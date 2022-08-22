縣府去年以前瞻基礎建設計畫經費，在竹東、新埔和關西增設8處行人穿越道線及9處行人觸動號誌，今年則在竹東中正南路、湖口新湖路增設兩處增設閃光號誌，呼籲駕駛人遵守「支道車禮讓幹道車」，行人則多利用行人觸動裝置，一同響應交通安全月「車輛慢看停、行人停看聽」。

交旅處長游志祥表示，根據2021年車禍事故統計，新竹縣65歲以上長者行人穿越事故，相較2020年約成長2成，為提升長者穿越道路安全，道安會報提出「高齡者道路交通事故分析及改善專案」。

去年縣府在竹東、新埔和關西等高齡人口較密集地區，設置9處行人觸動號誌，當用路人按下按鈕，交通號誌即由原閃光號誌變為行車管制號誌，以利行人安全通過馬路。

同時，因應年長者視力退化情況，使長者能更清楚看到小綠人秒數，將新埔鎮5處路口原有行人專用號誌尺寸放大為30公分，提升小綠人秒數辨識度，使長者可更安全過馬路。

游志祥說，今年在竹東鎮中正南路123巷及湖口鄉新湖路578巷增設閃光號誌，呼籲駕駛人行經路口時，依循行車號誌指示通過路口，當遇到閃光號誌路口時，請遵守「支道車禮讓幹道車」原則，以維護路口交通安全。

閃光紅燈設於支道表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行，當安全時方得續行；閃光黃燈設於幹道代表「警告」，車輛應減速接近，注意安全小心通過。

縣府希望透過交通、教育、宣導、監理和執法多管齊下，讓汽、機車駕駛人行經路口養成「慢看停」，行人通過路口務必「停看聽」，養成安全用路習慣，降低交通事故發生率。