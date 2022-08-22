疫情催生零接觸商機也讓信用卡網路盜刷飆高，造成線上盜刷詐騙猖獗。依據財團法人聯合信用卡處理中心資料顯示，2021年全台發卡銀行的盜刷詐欺總金額已高達新臺幣18億元，相較同期比已暴增超過兩倍。為提供客戶更安全的支付生態環境，凱基銀行特別引進Visa「詐欺預防系統」，運用具備AI科技智慧的風險偵測授權服務（Visa Advanced Authorisation，VAA）以及可24小時運行的即時風控決策系統（Visa Risk Manager，VRM）以有效防止詐欺交易，榮獲Visa「2022最佳風險防範工具應用獎」肯定。

民眾消費模式受到疫情影響，使用影音串流平台、電玩手遊及網路購物，已經成為民眾慣常生活的一部分。據凱基銀行內部大數據顯示，過去一年影音及遊戲平台的消費金額與同期相較之下成長210％，突顯訂閱串流平台追劇、電動手遊玩樂已成為熱門的新型態休閒娛樂方式。不過，蘋果APP Store、Google Play及國際網購平台等跨境交易皆有可能隱藏信用卡盜刷風險，凱基銀行為強化信用卡刷卡風險管理，及提升客戶使用體驗，自今年3月導入Visa即時風險量化分數與即時決策的詐欺預防系統，運用VisaNet的全球海量交易及詐欺數據所建立的欺詐評分模型，搭配交易數位軌跡分析與偵測參數的設定，有效減少超過90％的信用卡詐欺交易金額，還提高風險範圍內的交易核准率，成效十分耀眼，因此獲頒Visa「2022最佳風險防範工具應用獎」。

凱基銀行用心建置線上安全網路付款環境，扮演好守門員為卡友把關交易，滿足卡友的娛樂需求，卡友可開啟行動銀行即時消費通知，可以及時自我監控交易，同時, 線上消費選擇有動態密碼的網站交易，最後,收到信用卡帳單核對後再繳費。防堵盜刷有銀行前端把關，再加上自身謹慎，即可安心消費。