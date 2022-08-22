麥當勞與國際知名植物肉品牌Beyond Meat攜手打造，於全球引發熱烈話題的「McPlant」植物系漢堡，將重磅登陸台灣，全台「極限量」20萬顆，8月24至9月13日限期供應，或售完為止。

植物肉近年在全球受到注目並在餐飲市場帶動流行，包含有植物性蛋白，口味與口感都絕佳的植物肉，讓彈性素食者或熱愛嚐鮮的民眾都能輕易嘗試。台灣麥當勞為提供顧客多樣化及美味的新選擇，首度攜手Beyond Meat聯手打造的「McPlant」植物系漢堡，引爆綠色飲食風潮。

「McPlant」植物系漢堡的靈魂植物肉餅，由豌豆蛋白、米蛋白等製成，口感豐富細緻；搭配爽脆生菜、新鮮蕃茄、經典洋蔥及融化起司，再加入麥當勞經典美乃滋醬，蓋上經典柔軟的芝麻麵包，第一口肉香四溢、第二口層層鮮脆，豐富美味縈繞舌尖，更完美保留了您所熟悉的麥當勞滋味，歡迎顧客把握限定期間品嚐，開啟對綠潮世代的美味認知。

台灣麥當勞提醒，McPlant」植物系漢堡含有五辛（洋蔥）及奶蛋（起司與美乃滋），且植物肉與肉品共用煎爐設備，非純素食產品，消費者斟酌選購。

「McPlant」不僅包含植物性蛋白，更有多層次爽脆鮮蔬，搭配麥當勞經典美乃滋醬，每口都吃得出您熟悉的麥當勞經典美味。全新「McPlant」植物系漢堡全台「極限量」20萬顆，8月24至9月13日限期供應，或售完為止，快來品嚐經典與新潮碰撞的美味。

麥當勞X Beyond Meat「 McPlant」植物系漢堡，引爆綠色飲食風潮！